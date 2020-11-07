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Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой

Артикул: 221157
  • Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 6
Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - фото 6
43 640 руб. 
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+ 1440 КэтКоинов
Артикул: 221157
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенности2 крепления для пластин «ласточкин хвост»
Мощная азимутальная монтировка Sky-Watcher HDAZ предназначена для визуальных наблюдений и астрофотографии без гидирования. Особая форма головки монтировки позволяет устанавливать одновременно два телескопа или телескоп и противовес. Эта модель ориентирована на опытных астролюбителей, но благодаря простому управлению с ней легко справятся и новички. Сама монтировка изготовлена из анодированного алюминия, а тренога сделана из стали – такое сочетание позволило сделать конструкцию максимально устойчивой. На головке монтировки есть два крепления для пластин «ласточкин хвост», так что вы сможете установить сразу два телескопа. Это полезно, например, когда один телескоп используется для визуальных наблюдений, а второй с установленной на него камерой – для астрофотографии. Монтировка выдерживает оборудование весом до 11,4 кг. В конструкции монтировки нет пластиковых частей, все детали алюминиевые. Выверенная механика обеспечивает ровное, без рывков движение головки монтировки. С помощью этой монтировки можно вести наблюдения за наземными объектами и изучать небесные тела. Кроме того, ее можно использовать для астрофотографии (только в тех случаях, когда гидирование не требуется). Надежный стальной штатив обеспечивает устойчивое положение монтировки. Штатив снабжен лотком для аксессуаров, так что дополнительные окуляры и другие полезные оптические комплектующие будут у вас под рукой во время наблюдений.


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Самовывоз невозможен
Монтировка Sky-Watcher HDAZ (HEAVY DUTY) со стальной треногой - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 43640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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