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Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная

Артикул: 221156
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 9
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 10
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 1
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 2
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 3
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 4
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 5
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 6
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 7
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 8
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 9
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - фото 10
26 180 руб. 
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+ 864 КэтКоинов
Артикул: 221156
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностикомпактная и легкая монтировка. Встроенный модуль Wi-Fi. Возможность удаленного управления монтировкой при помощи смартфона или планшета. Подходит для визуальных наблюдений и астрофотографии. Богатый набор функций для слежения и фотографирования
Sky-Watcher Star Adventurer Mini – монтировка-астротрекер, которую по достоинству оценят любители астрофотографии. Она компактная, легкая, надежная и позволяет с максимальным комфортом фотографировать ночное небо. На монтировку можно установить фотоаппарат или оптическую трубу весом не более 3 кг. Для этого используется стандартное крепление «ласточкин хвост». Sky-Watcher Star Adventurer Mini – прекрасный выбор для поездок и походов, так как она без труда помещается в небольшой рюкзак или сумку. В монтировке установлен модуль Wi-Fi. С его помощью можно создать независимую сеть Wi-Fi и управлять монтировкой при помощи смартфона или планшета. Бесплатное мобильное приложение доступно для операционных систем iOS и Android. Специальный пульт или иное дополнительное оборудование не требуются – весь функционал будет доступен прямо из приложения. Sky-Watcher Star Adventurer Mini прекрасно подходит для интервальной видеосъемки, фотографирования звездных полей и съемки на длинных выдержках. Она понравится опытным астрофотографам и поможет начинающим исследователям космоса быстрее освоить азы фотографирования космоса. Монтировку можно устанавливать на любой стандартный штатив 1/4, в комплект поставки входит и адаптер-переходник на 3/8. При необходимости монтировку можно дооснастить экваториальным клином, L-кронштейном, штангой противовеса и противовесом (в базовую комплектацию эти аксессуары не входят).


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Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, красная - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 26180 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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