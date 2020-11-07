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Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа

Артикул: 221144
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 1
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 2
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 3
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 4
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 5
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 6
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 7
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 8
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 9
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 1
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 2
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 3
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 4
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 5
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 6
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 7
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 8
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - фото 9
766 руб. 
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Артикул: 221144
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендLevenhuk
Тип товараНабор для экспериментов
Особенности12 образцов
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12 (существа) состоит из 12 прозрачных образцов. Вы и ваш ребенок сможете рассмотреть под микроскопом шерсть животных, части тела насекомых, крошечных рачков и даже яйцо креветки! С набором готовых микропрепаратов вам не придется вылавливать дафний в пруду или препарировать пчелу самостоятельно – все образцы уже полностью подготовлены к исследованиям. Набор понравится детям и подросткам и станет хорошим дополнением к биологическому микроскопу. Набор состоит из 12 прозрачных образцов, сгруппированных в 3 слайда. Слайды оклеены цветной бумагой с круглыми окошками, все образцы подписаны. Набор подойдет к микроскопу любой марки с нижней подсветкой, предназначенному для исследования прозрачных препаратов в проходящем свете.


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Самовывоз невозможен
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ C12, существа - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 766 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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