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Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения

Артикул: 221143
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 1
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 2
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 3
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 4
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 5
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 6
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 7
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 8
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 9
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 10
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 1
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 2
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 3
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 4
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 5
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 6
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 7
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 8
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 9
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - фото 10
1 542 руб. 
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+ 83 КэтКоинов
Артикул: 221143
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLevenhuk
Тип товараНабор для экспериментов
Особенности24 образца
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24 (существа и растения) – самый большой набор в линейке образцов для микроскопов Levenhuk LabZZ. В него входит 24 микропрепарата, которые подарят юному исследователю целую серию удивительных открытий. Прозрачные образцы распределены по шести тематическим слайдам, благодаря чему набор послужит замечательным наглядным пособием для цикла занятий по естествознанию. Дети и подростки смогут детально изучить микроскопическое строение растительных тканей, органов и целых организмов животных, а также разных волокон. Образцы представлены в окошках круглой формы, подписаны и пронумерованы. Благодаря оклейке плотной разноцветной бумагой слайды отличаются надежностью и долговечностью. Образцы полностью готовы к использованию: ребенок сможет открыть коробку и сразу поместить понравившийся слайд на предметный столик микроскопа. Набор подходит для исследований в проходящем свете под окуляром любого биологического микроскопа с нижней подсветкой. Готовые слайды имеют выгодное преимущество перед препаратами, сделанными своими руками: образцы уже окрашены и зафиксированы, они не потускнеют со временем и будут видны максимально четко.


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Самовывоз невозможен
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения - стоимость товара 1542 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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