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Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR)

Артикул: 221131
  • Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 1
  • Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 2
  • Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 3
  • Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 4
  • Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 5
  • Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 6
  • Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 7
  • Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 8
  • Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 9
  • Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 10
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 1
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 2
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 3
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 4
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 5
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 6
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 7
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 8
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 9
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - фото 10
22 301 руб. 
Купить
+ 632 КэтКоинов
Артикул: 221131
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендExplore Scientific
Тип товараОкуляр
Особенностиэкстремально широкое и абсолютно плоское поле зрения. Специальное покрытие EMD, значительное повышающее контраст. Продувка агроном, водозащищенный корпус. Полное чернение боковых граней линзы для уменьшения световых отражений.
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм создан для полного погружения в исследование космоса. С ним можно получить поистине уникальное поле зрения – ультраширокое и идеально плоское. Никаких оптических искажений и случайных внутренних отражений – только звезды, туманности, звездные скопления и планеты Солнечной системы. Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм – настоящая находка для требовательного астронома. Многоэлементная оптика, защищенная просветляющим покрытием EMD, – залог получения высококонтрастного и ясного изображения. Каждая линза зачернена по бокам, что минимизирует появление случайных бликов. Оптику защищает герметичный корпус, продутый аргоном, поэтому окуляр можно использовать в сложных условиях. Линзы не запотевают при резком изменении температуры, повышенная влажность не вредит конструкции, а случайные капли средства для очистки оптики не попадают внутрь корпуса. Еще один элемент окуляра – наглазник. Он сделан из резины, при необходимости его можно складывать.


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Самовывоз невозможен
Окуляр Explore Scientific LER 82° 4,7 мм, 1,25" (AR) - по цене 22301 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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