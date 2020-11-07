8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3

Артикул: 221072
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - фото 5
Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - фото 5
45 580 руб. 
Купить
+ 1504 КэтКоинов
Артикул: 221072
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSky-Watcher
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефрактор
Оптическая схемаахромат
Диаметр объектива120 мм
Фокусное расстояние объектива600 мм
Максимальное увеличение240х
Установканапольная
Монтировкаазимутальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг11.9
Sky-Watcher BK 1206AZ3 – это качественный короткофокусный рефрактор для наблюдения Луны, планет Солнечной системы и объектов дальнего космоса. Благодаря большой апертуре в телескоп хорошо видны не только самые яркие объекты ночного неба, но и тусклые астрономические тела. Качественная оптика позволяет применять эту модель для астрофотографии. Телескоп поставляется с надежной азимутальной монтировкой.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 45580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...