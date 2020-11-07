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Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой

Артикул: 220958
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  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 2
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  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 5
  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 6
  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 7
  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 8
  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 9
  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 10
  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 11
  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 12
  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 13
  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 14
  • Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 15
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 1
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 2
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 3
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 4
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 5
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 6
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 7
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 8
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 9
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 10
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 11
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 12
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 13
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 14
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото 15
8 510 руб. 
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+ 158 КэтКоинов
Артикул: 220958
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRedmond
Тип товараПылесосы
Основной цветсерый
Дополнительный цветголубой
Тип уборкисухая
Тип пылесборникамультициклон
Емкость пылесборника3
Регулятор мощностина рукоятке
Потребляемая мощность, Вт1800
Мощность всасывания, Вт370
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ80
Функции и особенностиавтосматывание сетевого шнура
Комплектациянасадки - двухрежимная насадка для пола, щетка для мягкой мебели, щелевая насадка, документация
Длина сетевого шнура5
Прочеесистема фильтрации мультициклон 6+1. отключение при перегреве.
Вес, кг6,75
Размеры (ВxШxГ), см42,5х35х43
В основе работы пылесосы – циклоническая система фильтрации МУЛЬТИЦИКЛОН 6+1. Прибор генерирует небольшой воздушный вихрь: за счет центробежной силы крупные частицы пыли и грязи оседают в контейнере. При этом благодаря системе МУЛЬТИЦИКЛОН, пылесос всегда работает на полную мощность, даже если пылесборник уже полон. Дополнительно Redmond RV-C337 оснащен моющимся НЕРА-фильтром, который удерживает микрочастицы пыли и большинство воздушных аллергенов. Для продления срока эксплуатации периодически промывайте НЕРА-фильтр под сильным напором проточной холодной воды без использования моющих средств. Технологические особенности пылесоса помогают снизить уровень шума при работе пылесоса. Уровень шума пылесоса – менее 80 дБ, что сравнится со звуком человеческой речи средней громкости.


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Самовывоз невозможен
Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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