Пылесборники Filtero VAX 01 Экстра пятислойные (2пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|VAX 2100, 2300, 2301, 2500, 4000 Powa, 4001 Powa, 4100 Powa, 5000 Rapide, 5100 Rapide, 5110 Rapide, 5120 Rapide, 5130 Rapide Plus, 5140 Rapide Plus, 5150 Rapide Plus, 6121, 6130 E, SX Rapide Plus, Power Boy 1218, Power Edition 1520 C.
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|2 шт. в упаковке
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