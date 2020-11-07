Пылесборники Filtero DAE 03 Standard двухслойные (5пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|DAEWOO RC 200 H RC 300, RC 305, RC 320 B, F, RC 330 FR RC 350, RC 360, RC 370 B, RC 371 RC 400 B, RC 410, RC 470, RC 480 RC 700 RC 3000 B, S, G RC 3002 RC 3004 RC 3005 RC 3006 B RC 3011 RC 3204 RC 3500 B RC 3700 BA, GA, RA, SA RC 3704 RC 3705 RC 3750 G, R, Y RC 3800 R Fortis RC 4000 RC 4005 RC 4006 B Votex RC 4008 B, S RC 4500 R RC 5018 BA RC 6001 T RC 6002 NB, NE RC 7005 B, S RC 8001 T RC 8002 B, S RC 9000/
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|бумажный
|Прочее
|5 шт. в упаковке
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