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Пылесборники Filtero ELX 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220779
  • Пылесборники Filtero ELX 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero ELX 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero ELX 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero ELX 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220779
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьELECTROLUX Z 1010 - 1038 Xio, например: Z 1034 T Xio, Z 1015 - 1037 Boss, Z 1015 - 1033 Boss Plus, Z 1035, 1037 Mega Boss, Z 2306, 2312 Mondo Plus, ZCE 1800, ZCE 2200, ZCE 2400, ZCE 2410, ZCE 2445/ AEG Vampyrino 100 - 199, Car&Clean, Colore, E, EC, LX, RX, S, SX, Space, CE 920 Ecotec, Smart 140.0, Smart 160.0, Smart 170.0/ THOMAS Pico el/ UFESA AT 4223/ ZANUSSI ZAN 2240, ZAN 2242, ZAN 2245, ZAN 2250, ZAN 2270, ZAN 2300, ZAN 2305, ZAN 2310, ZAN 2400, ZAN 2410, ZAN 3300, ZAN 3310, ZAN 3321, ZA
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero Comfort произведены из 5-ти слойного синтетического микроволокна. В отличие от бумажных мешков, Filtero Comfort не рвутся, не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%).


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero ELX 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 520 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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