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Оперативная память Foxline 1GB DDR DIMM (FL400D1U3-1G)

Артикул: 220438
Оперативная память Foxline 1GB DDR DIMM (FL400D1U3-1G)
2 220 руб. 
2 340 руб. 
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Артикул: 220438
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFoxline
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR
Тактовая частота400 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)3
Количество в упаковке1
Объем одного модуля1 ГБ
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания2.6 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC3200
Оперативная память Foxline гарантирует универсальность и надежность. Модуль относится к классу DDR1, обладает емкостью 1 ГБ и 184-контактным модулем DIMM.?Предельная частота работы устройства достигает 400 МГц, а пропускная способность – 3200 Мб/с.


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Оперативная память Foxline 1GB DDR DIMM (FL400D1U3-1G) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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