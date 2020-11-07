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Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX313C9FW/8)

Артикул: 220379
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Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX313C9FW/8) - фото 1
Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX313C9FW/8) - фото 2
Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX313C9FW/8) - фото 3
Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX313C9FW/8) - фото 4
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 220379
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БрендKingston
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1333 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)9
Вес, кг0.12
Высота, см3.28
Длина, см13.35
Количество в упаковке1
Объем одного модуля8 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC10600
Модуль оперативной памяти Kingston HyperX FURY White Series [HX313C9FW/8] обеспечит вашу систему объемом, достаточным для осуществления практически любых задумок. Показатель в 8 ГБ является вполне емкостным, но для самых требовательных пользователей доступна совместная работа модуля еще с одной планкой. Память гарантирует быстрый обмен данными с процессором – пропускная способность модели равна 10666 МБ/с. При этом планка имеет небольшие показатели задержек: 9-9-9. Рабочая частота модуля составляет 1333 МГц. Оперативная память Kingston HyperX FURY White Series [HX313C9FW/8] может эксплуатироваться в различных режимах, ведь для защиты от перегрева она оснащена системой охлаждения. Рабочий вольтаж планки равен 1.5 В. Небольшая высота в 32,8 мм сэкономит место под крышкой системного блока.


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