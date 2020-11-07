Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DIMM (HX313C9FK2/16)

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Оперативная память Kingston HyperX FURY Blue Series [HX313C9FK2/16] имеет оригинальный дизайн. Тип памяти DDR3 отличается мгновенной передачей информации и низким энергопотреблением. Запоминающее устройство оснащено двумя модулями объемом 8 ГБ каждый. Память самостоятельно идентифицирует платформу и разгоняется до частоты 1333 МГц, которая обеспечивает высокую мощность взаимодействия приложений при запуске. Съемный оперативный модуль Kingston HyperX FURY Blue Series [HX313C9FK2/16] обеспечивает минимальные задержки при включении программ благодаря скорости обмена информацией 10600 МБ/с. Асимметричный динамический радиатор эффективно удаляет тепло, обеспечивая надежность системы в процессе эксплуатации компьютера. Подобранные качественные микросхемы гарантируют максимальную производительность системы. Запоминающее устройство обеспечивает стабильный разгон при рабочем напряжении 1.5 В. Безопасную транспортировку гарантирует упаковка модуля, сохраняющая его целостность.

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