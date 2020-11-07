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Главная Техника для кухни Приготовление пищи Сушилки для овощей и фруктов Спектр-Прибор Сушка для фруктов и овощей Спектр-Прибор Ветерок-2У 6под. 600Вт прозрачный

Сушка для фруктов и овощей Спектр-Прибор Ветерок-2У 6под. 600Вт прозрачный

Артикул: 220286
Сушка для фруктов и овощей Спектр-Прибор Ветерок-2У 6под. 600Вт прозрачный
4 120 руб. 
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+ 98 КэтКоинов
Артикул: 220286
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСпектр-Прибор
Тип товараСушилки для овощей и фруктов
Объем30 л
Типконвективная
Количество поддонов6
Максимальная загрузка8 кг
Максимальная температура сушки, °С70
Материал корпусапластик
Материал поддоновпластик
Минимальная температура сушки, °С30
Мощность600 Вт
Дополнительный цветпрозрачный
Основной цветбелый
Поддон для пастилыесть
Управлениемеханическое
Регулировка температуры сушкиесть
Серия
Вес, кг6
Размеры (ВхШхГ), см47,5х40,5х39
Функции и особенностиТерморегулятор
Электросушилка для овощей и фруктов Ветерок-2 6 увеличенных прозрачных поддонов изготовлена из прочного термостойкого пластика, внизу сушилки установлен нагревательный элемент и вентилятор. Высокие поддоны, наличие терморегулятора для поддержания заданной вами температуры и достаточно большой объем самой сушилки помогут вам значительно быстрее высушить грибы, ягоды, фрукты и овощи, а также травы, рыбу и мясо. Регулируемый термостат позволит вам сушить при той температуре, которая необходима для данного продукта, поэтому все витамины и питательные вещества в нем сохранятся на более долгий срок.


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Сушка для фруктов и овощей Спектр-Прибор Ветерок-2У 6под. 600Вт прозрачный - данный товар вы можете купить по цене по цене 4120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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