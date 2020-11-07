Смартфон Doogee X90L Midnight Black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Doogee
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Тип SIM-карты
|nano-SIM
|Количество ядер
|4
|Частота процессора
|1500 МГц
|Оперативная память
|3 Гб
|Встроенная память
|16 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|6.1
|Цвет
|черный
|Разрешение экрана
|1280x600
|Камера, МП
|8+5
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Фронтальная камера, МП
|5
|Ударопрочный корпус
|нет
|Тип разъема для зарядки
|micro-USB
|Влагозащищенный корпус
|нет
|Слот для карты памяти
|отдельный
|Аккумулятор
|Li-Pol
|Съемный аккумулятор
|нет
|Емкость аккумулятора
|3400 мАч
|Операционная система
|Android
|Поддержка microSD
|до 128 Гб
|Сканер отпечатка пальца
|есть
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.15
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