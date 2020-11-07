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Смартфон Doogee S40 2/16Gb Mineral Black

Артикул: 220249
  • Смартфон Doogee S40 Mineral Black - фото 1
  • Смартфон Doogee S40 Mineral Black - фото 2
Смартфон Doogee S40 Mineral Black - фото 1
Смартфон Doogee S40 Mineral Black - фото 2
7 910 руб. 
Купить
+ 55 КэтКоинов
Артикул: 220249
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Примем старый смартфон в трейд-ин
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БрендDoogee
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Оперативная память2 Гб
Встроенная память16 Гб
Диагональ экрана, дюйм5.5
Разрешение экрана1440x720
Цветчерный
Камера, МП8
Материал корпусапластик
Влагозащищенный корпусесть
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпусесть
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятиотдельный
Наличие GPS/Глонассесть
Емкость аккумулятора4650 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 64 Гб
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.238

Видео:

Видеообзор на Смартфон Doogee S40 2/16Gb Mineral Black

Видеообзор Смартфон Doogee S40 2/16Gb Mineral Black


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Смартфон Doogee S40 2/16Gb Mineral Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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