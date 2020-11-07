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Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый

Артикул: 220232
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  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 2
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 3
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 4
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 5
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 6
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 7
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 8
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 9
Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 1
Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 2
Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 3
Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 4
Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 5
Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 6
Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 7
Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 8
Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый - фото 9
19 180 руб. 
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+ 167 КэтКоинов
Артикул: 220232
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараСоковыжималки
Дополнительный цветчерный
Мощность, Вт150
Основной цветбелый
СерияMES
Типшнековая
Тип шнековой соковыжималкивертикальная
Количество шнеков1
Бережный отжим на медленных оборотах в соковыжималке BOSCH MESM500W позволяет получить натуральный сок, сохранив при этом питательную ценность и аромат фруктов и овощей. Эффективный и надежный 150 Ватт-мотор работает очень тихо вследствие невысокой скорости вращения. Силиконовые скребки на вращающейся центрифуге способствуют перемешиванию сока внутри чаши, что особенно актуально при отжиме сока из различных ингредиентов. Система «Капля-стоп» предотвращает появление капель сока на рабочей поверхности после окончания отжима. Функция реверс применяется, чтобы извлечь из шнека застрявшие продукты путем кратковременного обратного вращения шнека.


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Самовывоз невозможен
Соковыжималка шнековая Bosch MESM500W 1000мл. белый – стоимость товара 19180 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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