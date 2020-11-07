Автомагнитола SKYLOR FP-317 white

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USB/SD - проигрыватель и FM радиоприемник SKYLOR FP-317 предназначен для воспроизведения форматов MP3, а также приема радиостанций в FM диапазоне. Устройство обеспечивает воспроизведение звука через дополнительные акустические системы или линейные аудиовыходы.

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