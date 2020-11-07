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Автосигнализация MEGATRUCK PW-24-02

Артикул: 219622
Автосигнализация MEGATRUCK PW-24-02
4 160 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 219622
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMEGATRUCK
Тип товараАвтосигнализация
Датчик удара (G-сенсор)есть
Брелок в комплектеесть
Брелок с ЖК дисплеемнет
Комплектацияавтосигнализация, брелок, комплект проводов, документация, упаковка
ПроизводствоКитай
Соединительные провода в комплектеесть
Система охраны MEGATRUCK PW-24-02 24V от компании «Полярный Волк» предназначена для грузовых автомобилей и транспортных средств с напряжением бортовой сети 24В. С этой сигнализацией под защитой будет не только тягач, но и прицеп. Среди важных функций датчик удара, охрана замка зажигания, контроль капота, дверей и ворот кузова.


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Самовывоз невозможен
Автосигнализация MEGATRUCK PW-24-02 - по цене 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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