Комбинированное устройство Playme P600SG

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Playme
|Тип товара
|Видеорегистраторы (3 в 1)
|Угол обзора
|135°
|Возможность записи события в отдельный файл
|есть
|Режим записи
|циклическая, запись без разрывов
|Наличие экрана
|да
|Наличие радар детектора
|да
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|да
|Максимальное разрешение видеозаписи
|2304x1296
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Кол-во камер
|1
|Длительность разрыва записи
|2-3 сек.
|Диагональ экрана, дюйм
|2.3
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Комплектация
|видеорегистратор, крепление, кард-ридер, адаптер питания, документация, упаковка
|Камера заднего вида
|нет
|Емкость аккумулятора
|500 мАч
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Датчик движения
|есть
|Выносная камера
|нет
|Скрытая установка
|нет
|Состояние товара
|новый
|Страна производства
|Южная Корея
|Wi-Fi
|нет
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