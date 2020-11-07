Автоакустика ACV MR2T62WG (морская)

Корпусная акустика серии Marine от ACV сделана специально для яхт и катеров, выдает качественное звучание и позволяет в полной мере наслаждаться морскими прогулками. Корпуса и грили выполнены из композитных материалов, которые защищают динамики от ультрафиолета, влаги и ветра. Вся влагозащищенная акустика оснащена полипропиленовыми диффузорами и резиновыми подвесами, комплектуется крепежными комплектами и резиновыми вставками. Также инженеры ACV разработали специальное УФ покрытие для пластика, герметичные платы и коннекторы для защиты продуктов от суровых условий на открытом воздухе. В серии представлены отдельные и сдвоенные модели, чтобы вы получили еще больше мощности и качественного звука. Благодаря широкому диапазону и высокой чувствительности эти акустические системы станут отличными спутниками любого путешествия.