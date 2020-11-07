Цифровой плеер FIIO M6

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Fiio
|Тип товара
|Цифровой плеер
|Объем встроенной памяти, Гб
|4
|Проигрывание видео
|нет
|Сенсорный экран
|да
|Диагональ экрана, дюйм
|3,2
|FM-тюнер
|нет
|Тип слота для карты памяти
|microSD
|Цвет
|черный
|Bluetooth
|да
|Поддержка FLAC
|да
|Водонепроницаемый корпус
|нет
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