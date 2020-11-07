Цифровой плеер FIIO M6

М6 построен на высокоэффективном чипе ESS SABRE ES9018Q2C, который сочетает в себе цифро-аналоговый преобразователь и усилитель, при этом по сравнению с предыдущей моделью, выходная мощность у М6 была увеличена на 50%. Характерной особенностью М6 является чистейший звук с уровнем шума ниже 3 мВ и соотношением «сигнал/шум» в 118 дБ, поэтому Вы не услышите помехи даже в самых чувствительных наушниках. М6 поддерживает функцию декодирования таких аудио форматов, как ISO, DFF, DSF, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, M4A, WMA, OGG, AAC, ALAС и MP3, а также CUE файлы и M3U/M3U8 плейлисты. Плеер М6 оснащен модулем Wi-Fi, посредством которого можно подключаться к стриминговым сервисам и воспроизводить музыку через DLNA, а также получать OTA обновления программного обеспечения. Кроме того, плеер поддерживает AirPlay, благодаря чему на iOS устройствах теперь стало быстро и удобно проигрывать музыку в превосходном качестве. Со встроенной памятью в 2 Гб плеер поддерживает карты памяти MicroSD емкостью до 2 ТБ. Теперь Вам больше не придется беспокоиться о том, какие загрузить песни – просто перенесите на M6 всю Вашу аудиотеку. Благодаря большой емкости аккумулятора — 1200 мА·ч, М6 может воспроизводить музыку в течение 13 часов и находиться в режиме ожидание более 26 дней. M6 получил сертификат Hi-Res Audio — стандарт аудио высокого разрешения, определенный специалистами из Japan Audio Society.