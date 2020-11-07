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Кофемашина Delonghi Magnifica ESAM 4500 серебристый

Артикул: 219053
Кофемашина Delonghi Magnifica ESAM 4500 серебристый
43 820 руб. 
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+ 261 КэтКоинов
Артикул: 219053
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeLonghi
Тип товараАвтоматические кофемашины
Кофемашина Delonghi Magnifica ESAM 4500 серебристый


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Самовывоз невозможен
Кофемашина Delonghi Magnifica ESAM 4500 серебристый - этот товар вы можете купить по цене 43820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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