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Кофеварка капельная Philips HD7459/20

(1)
Артикул: 219044
  • Кофеварка капельная Philips HD7459/20 - фото 1
  • Кофеварка капельная Philips HD7459/20 - фото 2
Кофеварка капельная Philips HD7459/20 - фото 1
Кофеварка капельная Philips HD7459/20 - фото 2
4 270 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219044
В наличии
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БрендPhilips
Тип товараКапельные кофеварки
Кофеварка капельная Philips HD7459/20


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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16.10.2019
Достоинства:
Качественный товар.
Варит вкусный кофе.
Таймер на включение и автоматическое отключение

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую именно филипс и именно модель с таймером и автовыключением.

Самовывоз невозможен
Кофеварка капельная Philips HD7459/20 - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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