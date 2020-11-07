Швейно-вышивальная машина Brother M270 белый/розовый

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Brother
|Тип товара
|Швейно-вышивальные машины
|USB порт
|да
|Особенности
|181 встроенная строчка, 80 встроенных вышивальных дизайнов, 4 встроенных швейных шрифта, 10 встроенных вышивальных шрифтов. Цветной сенсорный LCD дисплей 3.7. USB порт для USB носителей. Датчик обрыва нити. Редактирование дизайнов. Использование собственных дизайнов.
|Цвет
|белый
|Скорость вышивания
|400
|Сенсорный дисплей
|да
|Регулировка уровня прижимной лапки
|да
|Подтип
|компьютеризированная
|Подсветка
|да
|Нитевдеватель
|да
|Автоматический нитеобрезатель
|да
|Максимальная область вышивки
|10x10 см
|Количество строчек
|181
|Количество дизайнов вышивки
|80
|ЖК-дисплей
|да
|Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
|розовый
|Вышивальный блок в комплекте
|да
|Челнок
|горизонтальный
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