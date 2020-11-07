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Швейная машина Singer Simple 3223 красный

Артикул: 218966
  • Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 1
  • Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 2
  • Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 3
  • Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 4
  • Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 5
  • Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 6
  • Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 7
  • Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 8
Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 1
Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 2
Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 3
Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 4
Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 5
Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 6
Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 7
Швейная машина Singer Simple 3223 красный - фото 8
10 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218966
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БрендSinger
Тип товараШвейные машины
Быстрая смена лапкида
Количество строчек23
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Максимальный подъем лапки10
ОсобенностиПолуавтоматическое выметывание прямой бельевой петли за 4 переключения без поворота ткани. 6 основных, 7 эластичных и 9 декоративных строчек, а также 1 полуавтоматическая петля - идеально подойдет для рукоделия, домашнего декора, шитья одежды и многого другого!
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Регулировка длины строчкида
Рукавная платформада
Ручка для переноскида
Скорость шитья, ст/мин750
Цветкрасный
Челноквертикальный
Швейная машина Singer Simple 3223 красный


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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