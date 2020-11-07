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Швейная машина Janome 2015 белый

Артикул: 218866
Швейная машина Janome 2015 белый
9 530 руб. 
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+ 135 КэтКоинов
Артикул: 218866
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJanome
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельполуавтоматическое
Количество строчек4
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Особенности15 швейных операций.
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокклассический (вертикальный качающийся)
Шитье двойной иглойда
Швейная машина Janome 2015 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Janome 2015 белый - стоимость товара 9530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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