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Швейная машина Brother Universal 17 белый

Артикул: 218824
Швейная машина Brother Universal 17 белый
9 620 руб. 
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+ 136 КэтКоинов
Артикул: 218824
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBrother
Тип товараШвейные машины
Быстрая смена лапкида
Количество петель1
Количество строчек17
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Особенности выполнения петельобметывание петли за четыре приема
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Регулировка длины строчкида
Регулировка ширины зигзагада
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Brother Universal 17 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Brother Universal 17 белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9620 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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