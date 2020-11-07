Швейная машина Brother LS5555 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brother
|Тип товара
|Швейные машины
|Количество строчек
|13
|Отсек для хранения принадлежностей
|да
|Подсветка
|да
|Подтип
|электромеханическая
|Реверс
|да
|Регулятор скорости шитья
|да
|Рукавная платформа
|да
|Цвет
|белый
|Челнок
|горизонтальный
|Шитье двойной иглой
|да
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