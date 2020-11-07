Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Сетевой фильтр, обеспечивающий защиту от импульсных и высокочастотных помех по трем цепям, Лучшее соотношение цена/качество, наиболее популярная модель для защиты компьютерной и офисной техники. Используется для защиты индивидуальных рабочих мест, кассовых терминалов, узлов доступа интернета а также для бытового использования .Защита по трем цепям(фаза-ноль, фаза-земля, земля-ноль) высококачественный АБС пластик корпуса.

Сетевой фильтр Vektor COM черный 10м (компьютерный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.