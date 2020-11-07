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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Сетевые фильтры Vektor Сетевой фильтр Vektor SOFT черный 5м (для быт. и офис.техники с автомат.предохранителем)

Сетевой фильтр Vektor SOFT черный 5м (для быт. и офис.техники с автомат.предохранителем)

Артикул: 218724
Сетевой фильтр Vektor SOFT черный 5м (для быт. и офис.техники с автомат.предохранителем)
810 руб. 
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Артикул: 218724
В наличии
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БрендVektor
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Высота, см4,5
Выходные розеткис заземляющим контактом
Длина шнура5 м.
Длина, см31
Защита от короткого замыканияда
Количество розеток6
Максимальный ток10 А
Напряжение сети, В220
Ширина, см8,5
Сетевой фильтр на 6 розеток для защиты бытовой и офисной техники с заземлением и автоматическим предохранителем. Защищает от короткого замыкания, импульсных и высокочастотных помех.  Сетевой фильтр обеспечивает базовую защиту,  6 розеток с заземлением, ударопрочный корпус, термостойкие материалы. система крепления к поверхности.


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Сетевой фильтр Vektor SOFT черный 5м (для быт. и офис.техники с автомат.предохранителем) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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