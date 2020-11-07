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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Сетевые фильтры Vektor Сетевой фильтр Vektor F-50Е светло-серый 3м + защита от 380 V

Сетевой фильтр Vektor F-50Е светло-серый 3м + защита от 380 V

Артикул: 218713
Сетевой фильтр Vektor F-50Е светло-серый 3м + защита от 380 V
1 400 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218713
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVektor
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Вес, кг0,75
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Выходные розеткиCEE 7/4 («Schuko»)
Длина шнура3 м.
Количество розеток6
Максимальный ток10 А
Напряжение сети, В220
Vektor F-50Е- это Vektor Max, дополненный защитой от 380В и защитой слаботочный линий . Устройство автоматически отключится при превышении напряжения свыше 250В, вследствии возникновения межфазного напряжения или перекоса фаз, расширенная варисторная защита, индукционный фильтр, двойная тепловая защита (автоматический предохранитель и тепловой предохранитель внутри корпуса), блок автоматического отключения при превышении напряжения, блок защиты цифровой линии, 6 розеток с заземлением, АБС пластик корпуса, система крепления к поверхности. световые индикаторы исправности изделия и электронного блока защиты, укладчик шнура.


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Самовывоз невозможен
Сетевой фильтр Vektor F-50Е светло-серый 3м + защита от 380 V - стоимость товара 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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