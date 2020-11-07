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VoIP-телефон Panasonic KX-HDV430RU белый

Артикул: 218646
VoIP-телефон Panasonic KX-HDV430RU
15 690 руб. 
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+ 136 КэтКоинов
Артикул: 218646
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараТелефон проводной
Дисплейцветной
Спикерфонесть 
Цветбелый
Встроенная записная книжкаесть 
АОНесть 
Видеоконференции выполняют роль бизнес-инструмента уже на протяжении многих лет. Видеозвонки входят в повседневную жизнь и их преимущества становятся ощутимее, поэтому компании любой величины стремятся включить их в свой арсенал. В бизнесе они превращаются в весьма эффективный механизм сокращения расходов и повышения производительности труда сотрудников. Компания Panasonic представляет решения, позволяющие использовать видеозвонки высокой четкости в повседневном общении сотрудников компании. Проводной SIP-видеотелефон Panasonic KX-HDV430 объединяет в себе все преимущества видео звонков с использованием HD VoIP и широкий функционал, ориентированный на корпоративных клиентов.


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VoIP-телефон Panasonic KX-HDV430RU белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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