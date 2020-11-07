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GPS-модуль для видеорегистратора Thinkware

Артикул: 218610
GPS-модуль для видеорегистратора Thinkware
2 060 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218610
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Бренд
Тип товараGPS-модуль
КомплектацияGPS-модуль, документация, упаковка
Состояние товарановый
Страна производстваКитай
Внешний оригинальный GPS модуль для видеорегистраторов Thinkware подходит для моделей, где нет встроенного GPS приемника, а именно: F50/X350/X550. Если вы решили, что для вас важны показания GPS координат, вы хотите отображать скорость движения своего авто на видео и, желаете, чтобы весь функционал системы ADAS в вашей модели работал, если он заявлен (предупреждение о камерах скорости, о сьезде с полосы, о приближении к авто впереди вас), то данный модуль необходим. С помощью него ваша видеозапись не только сохраняет сведения о направлении и скорости движения, но и дает возможность отслеживать маршруты выходных дней, проводимых с родными и близкими. Кабель длиной 0.3м позволяет установить GPS рядом с регистратором, а малый размер 43?46мм сделает гаджет скрытным.


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GPS-модуль для видеорегистратора Thinkware – стоимость товара 2060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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