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Автомагнитола Digma DCR-580 2DIN 4x50Вт

Артикул: 218555
Автомагнитола Digma DCR-580 2DIN 4x50Вт
4 430 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 218555
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDigma
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие usb-портаесть
Читаемые форматыMP3
Типоразмер2 DIN
Тип дисплеяцветной
Сенсорный дисплейда
Радиоприемникесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothесть
Выходная мощность номинальная200 Вт
Выходыаудио
ВходыUSB
Длина, см6.5
Ширина, см18
Высота, см10
Вес, кг0.8
Цифровой ресивер Digma в черном корпусе с подсветкой кнопок управления. Сенсорный дисплей в 7 дюймов потребляет минимум энергии, несмотря на это, информация на нем читается превосходно. Стандартный типоразмер: 2 din, позволит самостоятельно установить его в панель любого автомобиля.


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Автомагнитола Digma DCR-580 2DIN 4x50Вт - этот товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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