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Сумка для фото/видеокамеры Hama Nashville 90 черный/синий

Артикул: 218442
  • Сумка для фото/видеокамеры Hama Nashville 90 черный/синий - фото 1
  • Сумка для фото/видеокамеры Hama Nashville 90 черный/синий - фото 2
Сумка для фото/видеокамеры Hama Nashville 90 черный/синий - фото 1
Сумка для фото/видеокамеры Hama Nashville 90 черный/синий - фото 2
890 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218442
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHama
Тип товараСумка
Варианты переноскиплечевой ремень
Вес, кг0.21
Вместимостькамера, аксессуары
Внешние габариты (ШxВxГ), см13х7х7.50
Дождевикесть
Защита от водыесть
Материалтекстиль
Цветчерный/синий
Сумка для фото/видеокамеры Hama Nashville 90. Наплечный ремень предусмотрен для легкой удобной транспортировки.


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Сумка для фото/видеокамеры Hama Nashville 90 черный/синий - данный товар вы можете купить по цене по цене 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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