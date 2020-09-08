Смартфон ZTE Blade A3 16Gb (2019) Blue

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|ZTE
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Тип SIM-карты
|nano-SIM
|Количество ядер
|4
|Частота процессора
|1400 МГц
|Оперативная память
|1 Гб
|Встроенная память
|16 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|5
|Разрешение экрана
|960x480
|Цвет
|синий
|Камера, МП
|8
|Фронтальная камера, МП
|5
|Ударопрочный корпус
|нет
|Тип разъема для зарядки
|micro-USB
|Слот для карты памяти
|отдельный
|Bluetooth
|4.2
|Wi-Fi
|802.11 b/g/n
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Влагозащищенный корпус
|нет
|Емкость аккумулятора
|2000 мАч
|Операционная система
|Android
|Поддержка 4G LTE
|есть
|Поддержка microSD
|до 32 Гб
|Сканер отпечатка пальца
|нет
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.144
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08.09.2020
Недорогой, добротно собран, громкий динамик, хорошо держит связь, делает неплохие фото.
Комментарий:
Купили дочери, чтобы с собой в школу могла носить. Сейчас уже чуть ли не с первого класса у всех смартфоны, так что тут хочешь или не хочешь, надо брать, чтобы ребенок не стал белой вороной. Все дорогое мы отмели сразу, потому что для школы это лишнее. Средние по цене рассматривали, но в итоге решили не брать, все-таки первый телефон, сначала посмотрим, как будет обращаться. Кнопочные сейчас детям банально не интересны. А ZTE Blade A3 это все-таки полноценный смартфон. Поставили на него приложения для учебы, разрешили установить пару игр, память еще осталась. Фотографировать с него тоже можно. Снимки получаются, конечно, не супер-пупер, но хорошие, как говорится, без излишеств) По части позвонить-поговорить все отлично, ловит хорошо, динамик громкий, в микрофон все слышно отчетливо. Дочери нравится, ходит с ним в школу. Мы довольны, что за небольшие деньги купили хорошее добротное устройство. Думаю, что на замену своему телефону буду выбирать что-то тоже из ZTE.