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Мобильный телефон Philips Xenium E125 Black

(1)
Артикул: 218373
  • Мобильный телефон Philips Xenium E125 Black - фото 1
  • Мобильный телефон Philips Xenium E125 Black - фото 2
  • Мобильный телефон Philips Xenium E125 Black - фото 3
  • Мобильный телефон Philips Xenium E125 Black - фото 4
Мобильный телефон Philips Xenium E125 Black - фото 1
Мобильный телефон Philips Xenium E125 Black - фото 2
Мобильный телефон Philips Xenium E125 Black - фото 3
Мобильный телефон Philips Xenium E125 Black - фото 4
1 780 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218373
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора2000 мАч
Диагональ экрана, дюйм1.77
Камера, МП0.08
Разрешение экрана128x160
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветчерный
Поддержка 4G LTEнет
Wi-Fiнет
Встроенная память32 Мб
Влагозащищенный корпуснет
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 16 Гб
Вес, кг0.091
Съемный аккумуляторда
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Поддержка NFCнет
ПроизводствоКитай
Xenium E125 с аккумулятором на 2000 мАч — простой, но одновременно невероятно функциональный: экран с диагональю 1,77 дюйма, большой динамик, FM-радио и поддержка двух SIM-карт. Все это меняет привычный взгляд на качество мобильной связи.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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13.10.2020
Достоинства:
Надежный

Недостатки:
нет

Комментарий:
Круто

Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Philips Xenium E125 Black – стоимость товара 1780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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