8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK

Артикул: 218358
  • Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK - фото 1
  • Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK - фото 2
  • Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK - фото 3
  • Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK - фото 4
  • Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK - фото 5
Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK - фото 1
Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK - фото 2
Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK - фото 3
Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK - фото 4
Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK - фото 5
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218358
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендNobby
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт3
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора1000 мАч
Камера, МП0.3
Диагональ экрана, дюйм2.8
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветсерый, черный
Встроенная память32 Мб
Время работы в режиме ожидания600 ч
Материал корпусапластик
Bluetooth2.1
Поддержка 4G LTEнет
Поддержка NFCнет
Влагозащищенный корпуснет
Вес, кг0.096
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 8 Гб
Wi-Fiнет
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Наличие GPS/Глонасснет
ПроизводствоКитай
Nobby 330Т – классический аппарат в стильном оформлении корпуса, создан для тех, кто ценит универсальные решения. Телефон оснащен сразу тремя SIM-картами, что позволяет не только разделить контакты на три категории – деловые, личные и секретные, но и использовать разные тарифы сотовых операторов и таким образом, экономить свои средства. Телефон оснащен дисплеем с диагональю 2.8 дюйма, который обеспечит превосходную видимость изображения и предоставит широкий спектр возможностей: от быстрого поиска нужного номера в списке контактов до использования игровых возможностей модели. Модель оснащена емким аккумулятором, что позволит вам продолжительное время оставаться на связи. Наличие в телефоне встроенного FM-радио, поможет вам быть в курсе последних новостей и предоставит возможность наслаждаться музыкальными треками. В телефоне есть функция расширения памяти устройства с помощью microSD-карты, установлена камера, а также предусмотрен фонарик, который предоставит вам возможность легко ориентироваться в темноте. Nobby 330Т – тройной выбор связи для деловых и решительных.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...