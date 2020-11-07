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Мобильный телефон Nobby 170B BLACK

Артикул: 218340
  • Мобильный телефон Nobby 170B BLACK - фото 1
  • Мобильный телефон Nobby 170B BLACK - фото 2
  • Мобильный телефон Nobby 170B BLACK - фото 3
  • Мобильный телефон Nobby 170B BLACK - фото 4
  • Мобильный телефон Nobby 170B BLACK - фото 5
Мобильный телефон Nobby 170B BLACK - фото 1
Мобильный телефон Nobby 170B BLACK - фото 2
Мобильный телефон Nobby 170B BLACK - фото 3
Мобильный телефон Nobby 170B BLACK - фото 4
Мобильный телефон Nobby 170B BLACK - фото 5
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218340
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БрендNobby
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора800 мАч
Камера, МП0.08
Диагональ экрана, дюйм1.77
Разрешение экрана128x160
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветчерный
Встроенная память32 Мб
Вес, кг0.073
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МПнет
Ударопрочный корпуснет
Wi-Fiнет
Слот для карты памятидо 32 Гб
Сканер отпечатка пальцанет
Влагозащищенный корпуснет
Кнопка SOSесть
Поддержка NFCнет
Поддержка 4G LTEнет
Наличие GPS/Глонасснет
Bluetooth2.1
Время работы в режиме ожидания160 ч
Материал корпусапластик
ПроизводствоКитай
Nobby 170В – простой в использовании мобильный телефон с большими рельефными кнопками и удобной навигацией по меню. Такой размер кнопок идеален как для юных пользователей, так и для возрастной категории потребителей, а также для людей с пониженным процентом остроты зрения. С Nobby 170 вы безошибочно наберете нужный номер при любых обстоятельствах. Кроме того, наличие в модели кнопки SOS, позволит мгновенно отправить сигнал тревоги и проинформировать о возможной опасности. Телефон очень легкий – всего 74 г, выполнен в компактном эргономичном корпусе, с применением материалов, очень приятных на ощупь. Поддержка двух SIM-карт позволит сочетать тарифы сотовых операторов, экономя денежные средства. Кроме того, можно разделить контакты для повседневного общения и для экстренных вызовов. Наличие в телефоне встроенного FM-радио поможет вам быть в курсе последних новостей и актуальных музыкальных хитов. Nobby 170В – идеальный телефон в удобном формате!


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Самовывоз невозможен
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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