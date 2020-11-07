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Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK

Артикул: 218336
  • Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK - фото 1
  • Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK - фото 2
  • Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK - фото 3
  • Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK - фото 4
  • Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK - фото 5
Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK - фото 1
Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK - фото 2
Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK - фото 3
Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK - фото 4
Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK - фото 5
860 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218336
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNobby
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора600 мАч
Камера, МПнет
Диагональ экрана, дюйм1.8
Разрешение экрана160х128
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветкрасный, черный
Встроенная память32 Мб
Сканер отпечатка пальцанет
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МПнет
Ударопрочный корпуснет
Съемный аккумуляторда
Wi-Fiнет
Слот для карты памятидо 32 Гб
Вес, кг0.083
Время работы в режиме ожидания150 ч
Влагозащищенный корпуснет
Поддержка NFCнет
Поддержка 4G LTEнет
Bluetooth2.1
Материал корпусапластик
Наличие GPS/Глонасснет
ПроизводствоКитай
Мобильный телефон Nobby 101 – простая в управлении модель, создающая комфорт при использовании. Поддержка двух SIM-карт позволит вам всегда быть на связи и выгодно сочетать лучшие тарифы сотовых операторов для общения с друзьями и коллегами. Телефон можно использовать в качестве медиаплеера. Аппарат поддерживает все популярные форматы, а также FM-радио. Для хранения музыкальных файлов и любимых фотографий, предусмотрена работа с картами microSDHC емкостью до 16 ГБ. В телефоне установлена камера, с помощью которой можно зафиксировать интересные моменты. Модель оснащена громким динамиком – вы гарантировано услышите входящий звонок и не пропустите важный разговор. Мобильный телефон оснащен 1,77-дюймовым полноцветным экраном. В телефоне есть встроенный фонарик, который не позволит вам потеряться и даст возможность ориентироваться в темноте. Nobby 101 – всегда актуальная классика по привлекательной цене.


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Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Nobby 101 RED BLACK - этот товар вы можете купить по цене 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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