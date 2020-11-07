Мобильный телефон Nobby 101 GREY BLACK

Мобильный телефон Nobby 101 – простая в управлении модель, создающая комфорт при использовании. Поддержка двух SIM-карт позволит вам всегда быть на связи и выгодно сочетать лучшие тарифы сотовых операторов для общения с друзьями и коллегами. Телефон можно использовать в качестве медиаплеера. Аппарат поддерживает все популярные форматы, а также FM-радио. Для хранения музыкальных файлов и любимых фотографий, предусмотрена работа с картами microSDHC емкостью до 16 ГБ. В телефоне установлена камера, с помощью которой можно зафиксировать интересные моменты. Модель оснащена громким динамиком – вы гарантировано услышите входящий звонок и не пропустите важный разговор. Мобильный телефон оснащен 1,77-дюймовым полноцветным экраном. В телефоне есть встроенный фонарик, который не позволит вам потеряться и даст возможность ориентироваться в темноте. Nobby 101 – всегда актуальная классика по привлекательной цене.