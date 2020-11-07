Мобильный телефон Nobby 100 GREY BLACK

Nobby 100 – простой, надежный и удобный в использовании аппарат на каждый день. Легкий – всего 83 г и компактный корпус, эргономичная клавиатура – все это создано для вашего комфорта. Поддержка двух SIM-карт позволит вам разделить личные и рабочие контакты, а также всегда быть на связи. Модель оснащена громким динамиком – теперь входящий звонок пропустить просто невозможно, его будет слышно на улице и в шумных помещениях. Наличие в телефоне встроенного FM-радио поможет вам быть в курсе последних новостей и актуальных музыкальных хитов. Мобильный телефон оснащен 1,77-дюймовым полноцветным экраном. Функция встроенного фонарика позволит вам ориентироваться в темное время суток. Nobby 100 – всегда актуальная классика по привлекательной цене.