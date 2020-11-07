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Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver

Артикул: 218320
  • Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver - фото 5
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver - фото 1
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver - фото 2
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver - фото 3
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver - фото 4
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver - фото 5
2 220 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218320
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMaxvi
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Тип SIM-картыобычная
Количество SIM-карт3
Емкость аккумулятора5500 мАч
Камера, МП0.3
Диагональ экрана, дюйм2.8
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветсеребро, черный
Встроенная память32 Мб
Материал корпусапластик
Наличие GPS/Глонасснет
Bluetooth3
Поддержка NFCнет
Время работы в режиме ожидания885 ч
Влагозащищенный корпуснет
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 32 Гб
Вес, кг0.332
Wi-Fiнет
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Поддержка 4G LTEнет
ПроизводствоКитай
Уникальный телефон с функцией караоке и Bluetooth-колонки создан дарить праздник Вам и Вашему окружению всегда и везде. Супермощная батарея 5500 mAh с функцией Power Bank обеспечит долгое веселье в полной автономности в абсолютно любых условиях. А светомузыка добавит колорита в Вашу вечеринку. FM-радио с возможностью использования без подключения наушников.


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Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Silver - этот товар вы можете купить по цене 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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