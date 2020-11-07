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Автомобильный держатель Defender CH-125

Артикул: 218253
  • Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 1
  • Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 2
  • Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 3
  • Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 4
  • Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 5
  • Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 6
  • Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 7
  • Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 8
  • Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 9
  • Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 10
Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 1
Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 2
Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 3
Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 4
Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 5
Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 6
Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 7
Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 8
Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 9
Автомобильный держатель Defender CH-125 - фото 10
320 руб. 
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Артикул: 218253
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDefender
Тип товараДержатель автомобильный для планшетов
Материалпластик
Раздвижная часть держателя55-90 мм
Совместимые устройствателефон, смартфон, навигатор
Способ крепленияк воздуховоду
Тип креплениязажим
Надежная фиксация на решетке вентиляции. Поворачивается на 360° и фиксируется в любой позиции. Легко превращается в удобную подставку для смартфона. Удобен при использовании смартфона в чехле. Удобный доступ к разъемам. Выдерживает устройства весом до 0.5 кг.


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Самовывоз невозможен
Автомобильный держатель Defender CH-125 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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