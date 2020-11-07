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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Секаторы Gardena Секатор контактный Gardena B/S-XL черный/синий (08905-20.000.00)

Секатор контактный Gardena B/S-XL черный/синий (08905-20.000.00)

Артикул: 217944
  • Секатор контактный Gardena B/S-XL черный/синий (08905-20.000.00) - фото 1
  • Секатор контактный Gardena B/S-XL черный/синий (08905-20.000.00) - фото 2
Секатор контактный Gardena B/S-XL черный/синий (08905-20.000.00) - фото 1
Секатор контактный Gardena B/S-XL черный/синий (08905-20.000.00) - фото 2
2 590 руб. 
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+ 94 КэтКоинов
Артикул: 217944
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGardena
Тип товараСекаторы
Вес, г300
Материал лезвиясталь
Материал рукояткипластик
Назначениедля изгороди
Общая длина, мм268
Тип лезвийплоскостные
Тип приводапружинный
Фиксаторда
Секатор со сверхузкой режущей головкой для аккуратной обрезки виноградной лозы, цветов, молодых побегов и зелёных веток. Регулируемая ширина раскрытия рукояток позволяет подстроить секатор под размер руки, что обеспечивает эргономичность и комфорт в работе. Лезвия прецизионной заточки имеют покрытие от налипания. Два положения захвата позволяют производить как мощную обрезку, так и быстрое срезание. Удобные ручки снабжены мягкими элементами.


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Секатор контактный Gardena B/S-XL черный/синий (08905-20.000.00) - по цене 2590 руб. в Ростове-на-Дону. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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