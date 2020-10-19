Автомобильный держатель Deppa Crab 2, гибкая штанга

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Deppa
|Тип товара
|Держатель автомобильный
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19.10.2020
Хорошая присоска для крепления на лобовое стекло, удобный поворотный механизм, прорезиненные боковые держатели.
Недостатки:
Ножки внизу - не более чем опора. Они прямые, сделаны без напрашивающегося небольшого забига вверх, это добавляет опасения, что на неровностях дороги или ямах-ухабах смартфон будет падать. Для тех кто ездит исключительно по городу - наверное не критично.
Комментарий:
В целом держатель сделан добротно, если не брать во внимание указанный недочет по нижним ножкам.