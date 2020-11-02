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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Tamron Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD VC Aspherical (IF) Nikon F

Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD VC Aspherical (IF) Nikon F

Артикул: 11951
Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD VC Aspherical (IF) Nikon F
26 495 руб. 
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Артикул: 11951
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год, 5 лет при регистрации на www.tamron5.ru
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTamron
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра72 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/2.80
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/2.80
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм17
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.57

Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD VC Aspherical (IF) Nikon F – светосильный зум-объектив, спроектированный для использования исключительно с цифровыми камерами с сенсорами стандарта APS-C. Высокая постоянная светосила этой модели Tamron позволяет успешно работать с объективом в условиях недостаточного освещения в помещении или во время ночных съемок.

Особенности:

  • Объектив Tamron SP AF 17-50mm F 2.8 XR Di II LD VC Aspherical (IF) охватывает весьма популярный спектр фокусного расстояния 17-50мм (эквивалентно 26-78мм при полноформатной матрице 35мм), делая его универсальным;
  • В оптической системе объектива использованы два элемента из стекла XR с высоким индексом преломления, оптические стекла с низким рассеиванием LD и гибридные асферические элементы ASL, позволяющие добиваться качественного изображения с высоким разрешением, отличным контрастом и яркой цветопередачей;
  • Специальное покрытие внутренних поверхностей объектива и многослойное просветление оптических элементов практически исключают блики и другие оптические погрешности;
  • Объектив оснащен запатентованным Tamron механизмом подавления вибраций ( VC) для стабилизации изображения, который контролирует эффект вибрации камеры в трех плоскостях и в 4-х ступенях экспозиции;
  • Наведение резкости осуществляется при помощи механизма внутренней фокусировки, оставляя неподвижным передний элемент;
  • Минимальная дистанция фокусировки при любом значении фокусного расстояния составляет 29 см;
  • Лепестковая бленда предупреждает паразитную засветку кадра боковыми лучами;
  • Производится с байонетом Nikon F.

Комплектация:

  • Объектив Tamron SP AF 17-50mm F 2.8 XR Di II LD VC Aspherical (IF);
  • Лепестковая бленда.
Гарантия производителя 5 лет.


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Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD VC Aspherical (IF) Nikon F - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 26495 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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