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Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт

Артикул: 109741
Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт портативные
1 170 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109741
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOklick
Тип товараКолонки
Вес, кг0.75
Длина, см14
Ширина, см8.5
Высота, см9.6
Диапазон воспроизводимых частот150-20000 Гц
Тип акустической системы2.0
Мощность6 Вт
Суммарная мощность6 Вт
Материал корпуса колонокМДФ/пластик
Мощность фронтальных колонок3 Вт
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовМДФ/пластик
Питание от USBесть
Питание от сетинет
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте2
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Колонки OKLICK OK-161 — это солидное портативное решение для тех, кто привык наслаждаться музыкой даже вдали от дома. Модель оснащена динамиками мощностью 3 Вт каждый, а за верхние частоты отвечают миниатюрные твиттеры. Она превосходно справляется со всем спектром, который может различить человеческое ухо. При необходимости звук можно перенаправить в наушники, воспользовавшись разъемами на задней панели. Несмотря на солидные габариты, колонки OKLICK OK-161 питаются от одного USB-кабеля. Все настройки громкости осуществляются при помощи механического регулятора на правой стенке основной колонки. Корпус выполнен из древесины и пластика, что гарантирует точное направление звуковых волн во время работы и отсутствие дребезжания при повышении громкости.


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Самовывоз невозможен
Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - стоимость товара 1170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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