Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Thermaltake
|Тип товара
|Блок питания
|Вес, кг
|3
|Питание видеокарты
|2х(6+2) pin
|Питание мат. платы и процессора
|20+4 pin
|Размер вентилятора(ов), мм
|120
|Размеры (ВхДхШ), см
|8.6х14х15
|Разъемы SATA, шт
|6
|Сертификат 80 PLUS
|простой
|Количество вентиляторов
|1
|Мощность, Вт
|700
|Состояние товара
|новый
|Форм-фактор
|ATX
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